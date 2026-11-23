RADAR BOGOR – Kasus stunting di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terus mengalami penurunan. Dari lebih 20 anak pada 2021, jumlahnya menyusut menjadi 11 anak pada 2025 dan kini tersisa 9 anak.

Penurunan tersebut tidak terlepas dari inovasi Bantus atau Bantuan Makanan untuk Stunting yang digagas Lurah Batutulis, Muhamad Idrus. Program ini mengandalkan kolaborasi lintas sektor untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekaligus meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pola asuh dan kesehatan lingkungan.

Idrus mengatakan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pihak kelurahan berupaya menggali potensi dukungan dari dalam maupun luar wilayah agar program pemenuhan gizi bagi anak dapat berjalan secara berkelanjutan.

Advertisement Baca Juga: Orkes Nunung CS Siap Hibur Warga Bogor, Meriahkan Fun Walk Kopi Bintang Lima

Program Bantus disinergikan dengan program pemerintah, termasuk Dahsyat. Pelaksanaannya melibatkan Puskesmas, pihak swasta, serta sejumlah lembaga sosial seperti Harapan Bangsa, Lentera Mandiri, dan Clinica Dental.

"Kami menggali potensi dari dalam maupun luar wilayah untuk memberikan bantuan nutrisi tinggi protein, zat besi, dan asam folat secara rutin minimal sebulan sekali. Selain itu, kami bersama Puskesmas mengedukasi orang tua soal pola asuh dan sanitasi lingkungan agar tumbuh kembang balita optimal," papar Idrus di Aula Madrasah Fathul Khaeriyyah Balekambang, RT 002 RW 004, Kelurahan Batutulis, Senin, 23 November 2026.

Advertisement Pemberian bantuan nutrisi menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak yang masuk dalam pendataan stunting. Asupan protein, zat besi, dan asam folat menjadi perhatian dalam program tersebut.

Selain intervensi gizi, edukasi kepada orang tua juga menjadi bagian penting dalam penanganan stunting. Bersama Puskesmas, kelurahan mendorong keluarga memahami pola asuh serta menjaga sanitasi lingkungan agar mendukung tumbuh kembang anak.

Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pendampingan terhadap anak-anak yang masih masuk dalam pendataan stunting. Dengan jumlah yang kini tersisa 9 anak, Idrus berharap upaya tersebut terus berjalan hingga seluruh anak mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.