RADAR BOGOR – Keberadaan dua aliran sungai di Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, menjadi perhatian dalam penataan infrastruktur wilayah. Pembangunan jembatan penghubung antar-RW dan tembok penahan tanah (TPT) mulai direalisasikan untuk mempermudah mobilitas warga.

Lurah Bondongan Yanti Maryanti mengatakan wilayahnya dilintasi Sungai Cibalok dan Sungai Cipakancilan. Kondisi tersebut membuat keberadaan jembatan penghubung menjadi kebutuhan penting, terutama bagi warga yang beraktivitas di antara wilayah RW.

Menurut Yanti, jembatan diperlukan agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan memutar ketika hendak menuju wilayah lain. Karena itu, pihak kelurahan aktif berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Dari Lebih 20 Tersisa 9 Anak, Lurah Batutulis Bogor Tekan Stunting Lewat Program Bantus

"Karena Kelurahan Bondongan dialiri dua sungai, yakni Sungai Cipakancilan dan Sungai Cibalok, keberadaan jembatan penghubung antar-RW sangat vital agar warga tidak harus memutar jauh. Alhamdulillah pembangunan fisik seperti TPT dan jembatan mulai terwujud, dan kami terus mengimbau warga di bantaran sungai agar tetap waspada saat musim hujan," ujar Yanti.

Selain pembangunan jembatan, TPT juga menjadi kebutuhan untuk mendukung penataan kawasan di sekitar aliran sungai. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kerawanan di kawasan bantaran sungai, terutama ketika memasuki musim hujan.

Advertisement Yanti menjelaskan, Kelurahan Bondongan juga menghadapi sejumlah potensi bencana, mulai dari tanah longsor hingga pohon tumbang. Kondisi itu menuntut kesiapsiagaan aparatur kelurahan bersama unsur kewilayahan dan masyarakat.

"Kalau ada kejadian seperti pohon tumbang atau longsor, kami berupaya tangani dulu bersama Tagana, unsur kewilayahan, dan warga sekitar selama masih bisa dijangkau, baru berkoordinasi dengan dinas terkait seperti DLH, PUPR, atau BPBD bila membutuhkan penanganan lanjutan," ujarnya.

Dalam penanganan persoalan wilayah, kelurahan juga melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta warga sekitar. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan kebutuhan infrastruktur maupun kondisi darurat dapat berjalan lebih cepat.