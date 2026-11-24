RADAR BOGOR – Warga Kecamatan Bogor Selatan berpeluang mendapatkan tambahan fasilitas pendidikan berupa SMP negeri baru.

Pemkot Bogor berencana membangun SMP Negeri 24 di Kelurahan Kertamaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses sekolah negeri.

Penentuan lokasi pembangunan SMP Negeri tersebut mengacu pada hasil kajian Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Advertisement Kawasan Kertamaya dipilih karena masuk dalam wilayah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan atau masih tergolong blank spot.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dhede Sholeh, membenarkan rencana pembangunan sekolah baru tersebut.

"Ya SMPN 24 berarti. Di Kertamaya sesuai dengan FS atau blank spot kebutuhan itu di Bogor Selatan," kata Dhede.

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Saat ini, Disdik Kota Bogor tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai tahapan perencanaan teknis sebelum pembangunan dimulai.

Dhede menyebutkan, pengerjaan fisik SMPN 24 direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang.

"Sekarang baru DED-nya, 2027 insyaallah kita mulai tahap satu," ungkap Dhede saat ditemui Radar Bogor di Kantor Disdik Kota Bogor.

Pembangunan SMPN 24 Bogor Butuh Anggaran Rp35 Miliar

Terkait waktu penyelesaian pembangunan, Dhede mengaku belum dapat memastikan berapa lama proses pengerjaan akan berlangsung. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.