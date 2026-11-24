RADAR BOGOR – Masyarakat Kota Bogor nantinya memiliki pilihan tambahan untuk membeli gas LPG 3 Kg.

Selain melalui agen dan pangkalan yang selama ini melayani kebutuhan warga, gas LPG 3 kg bersubsidi itu juga direncanakan tersedia di gerai Koperasi Merah Putih.

Kebijakan pelibatan koperasi dalam distribusi gas melon itu merupakan arahan pemerintah pusat.

Advertisement Kepala Dinas KUMKM Dagin Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami di daerah Sami’na Wa’Tona (Kita nurut) aja,” kata Rahmat saat dikonfirmasi Radar Bogor, Selasa 24 November 2026 siang.

Ia menjelaskan, pengaturan distribusi LPG 3 kg melalui Koperasi Merah Putih berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pembentukan koperasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyaluran gas akan melibatkan Pertamina.

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Rahmat menyebut, gerai Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki tujuh jenis usaha yang dapat dijalankan.

Komoditas yang dipasarkan tidak hanya LPG 3 kg, tetapi juga mencakup Minyak Kita dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Disitukan ada 7 usaha di gerai KDKMP, jadi bisa semua, Minyak Kita, Beras SPHP. Termasuk sebetulnya si gas LPG 3Kg tadi,” terang Rahmat.

Pangkalan dan Agen LPG 3 Kg Tetap Bisa Berjualan

Meski koperasi nantinya ikut masuk dalam jalur distribusi, Rahmat memastikan keberadaan Koperasi Merah Putih tidak serta-merta menggantikan peran agen maupun pangkalan LPG 3 kg.