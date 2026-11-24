RADAR BOGOR – Memasuki masa pubertas, remaja perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai perubahan fisik, emosional, hingga kesehatan reproduksi.

Pengetahuan tersebut penting agar mereka mampu mengenali perkembangan tubuh, menjaga kesehatan diri, serta mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa pertumbuhan.

Edukasi mengenai hal tersebut diberikan Dr. Sera Budi Verinda, S.Si., M.Biomed., kepada para siswa SMPN14 Bogor melalui program Sekolah Remaja Berkualitas (SRB). Kegiatan ini mengangkat tema “Kenali, Jaga, dan Hargai Dirimu: Panduan Kesehatan Reproduksi Remaja”.

Advertisement Dalam pemaparannya, dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGIZ) IPB University yang akrab disapa Bu Sera tersebut terlebih dahulu mengajak para siswa memahami perjalanan kehidupan manusia sejak awal terbentuk.

Ia menjelaskan tahapan perkembangan manusia yang diawali dari terbentuknya zigot, kemudian tumbuh menjadi janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga memasuki usia lanjut.

Melalui penjelasan tersebut, siswa diberikan pemahaman bahwa masa remaja merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kehidupan.

Pada fase ini, berbagai perubahan mulai terjadi sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perkembangan tubuh perlu ditanamkan sejak dini.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah perubahan fisik ketika seseorang memasuki masa pubertas.

Tanda-tanda pubertas pada perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda.

Pada remaja perempuan, perubahan biasanya terlihat dari mulai berkembangnya payudara, pinggul yang semakin melebar, hingga datangnya menstruasi pertama.