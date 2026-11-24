RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Mengangkat tema Membangun Sinergi Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045, kegiatan tersebut dibuka secara resmi dan diisi arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dedie Rachim menyampaikan bahwa salah satu hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pembaruan mekanisme konsultasi dan sinkronisasi produk hukum daerah. Terobosan yang disiapkan Kementerian Hukum dinilai dapat mempermudah pemerintah daerah dalam menyelaraskan regulasi yang disusun.

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Ia menjelaskan, pemerintah pusat berencana menghadirkan sistem konsultasi berbasis daring. Dengan mekanisme baru tersebut, pemerintah daerah nantinya tidak lagi harus melakukan konsultasi secara langsung atau melalui prosedur konvensional untuk menyinkronkan produk hukum daerah.

Penerapan layanan digital ini diharapkan dapat memangkas kebutuhan perjalanan dinas, mempercepat proses pengurusan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses konsultasi dan sinkronisasi juga ditargetkan menjadi lebih singkat.

Advertisement Selain mempercepat proses administrasi, sistem tersebut diharapkan membuat penyelarasan regulasi berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam Rakornas tersebut, pemerintah pusat turut menekankan pentingnya kesesuaian produk hukum daerah dengan kebijakan strategis nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Penyusunan regulasi di tingkat daerah juga diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan formal dan materiil, tetapi mampu menghasilkan aturan yang berkualitas serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.