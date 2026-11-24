RADAR BOGOR - Upaya menyatukan para pelestari golok di Jawa Barat, mulai menemukan momentum.

Setelah rangkaian kegiatan Pesona Pusaka Nusantara di Pendopo Agung Trowulan pada 6–8 November 2026, muncul gagasan untuk menggelar pertemuan besar para pegiat golok dalam sebuah ajang bertajuk Jambore Golok Pasundan 2027 di Bogor.

Gagasan tersebut lahir dari rangkaian saresehan, kegiatan ngopi bareng pelestari pusaka, hingga Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Galeri Pusaka Ki Gatut, Bogor.

Pertemuan itu, menjadi ruang bertukar pikiran sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memperkuat pelestarian golok sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara.

Koordinator acara FGD, Gatut Susanta mengatakan, Jambore Golok Pasundan 2027 dirancang sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi para pelestari golok dari berbagai daerah.

Advertisement Menurutnya, kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan para tokoh, komunitas, kolektor, hingga penempa golok yang selama ini terus menjaga tradisi tersebut.

"Kami ingin menghadirkan para pelestari golok dari Ciamis, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sukabumi, Karawang, Bekasi, Cianjur, Ciwidey, Cikeruh, Cibatu, hingga Bogor. Harapannya, seluruh potensi pelestarian golok bisa bertemu dan saling menguatkan di Bogor," ujar Gatut.

Bukan Sekadar Jambore, Ada Gotrasawala hingga Atraksi Tempa Golok

Jambore Golok Pasundan 2027 tidak hanya dirancang sebagai ajang berkumpul.

Sejumlah agenda menarik juga tengah disiapkan untuk memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat dalam mengenal tradisi, filosofi, dan proses pembuatan golok.

Salah satu agenda yang direncanakan adalah Gotrasawala Golok, yakni forum diskusi dan pertukaran gagasan yang melibatkan para pelestari serta pemerhati budaya golok.