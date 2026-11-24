Lurah Balumbang Jaya Denny Indra Gunawan saat menjelaskan perkembangan ekonomi wilayahnya. (Fikri/Radar Bogor)

RADAR BOGOR – Keberadaan Kampus IPB Dramaga membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Kedekatan dengan kawasan pendidikan tinggi tersebut membuka peluang usaha, mulai dari kuliner, jasa harian, hingga penyediaan hunian sewa atau rumah kos.

Advertisement Potensi itu terlihat dari jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Balumbangjaya yang mencapai 527 unit.

Aktivitas ekonomi tersebut berkembang seiring kebutuhan mahasiswa, dosen, peneliti, serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar kampus.

Advertisement Lurah Balumbangjaya,l Denny Indra Gunawan mengatakan, posisi wilayah yang berada di lingkar Kampus IPB Dramaga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berbagai jenis usaha tumbuh untuk memenuhi kebutuhan warga kampus maupun masyarakat sekitar.

"Wilayah kami terdapat 527 UMKM yang terus tumbuh subur seiring posisi kami yang berada tepat di lingkar Kampus IPB Dramaga," ujar Denny dalam kegiatan silaturahmi dan tatap muka bersama insan pers di Aula Kelurahan Balumbangjaya, Selasa, 24 November 2026.

Menurutnya, potensi ekonomi tersebut juga didukung upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan non-budgeter, kelurahan berhasil meraih juara tingkat satu dalam peningkatan literasi UMKM serta menorehkan prestasi dalam fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain UMKM, usaha rumah kos turut berkembang karena kebutuhan hunian mahasiswa yang berkuliah di Kampus IPB Dramaga. Kondisi ini menjadikan sektor jasa dan penyediaan tempat tinggal sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.