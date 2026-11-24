RADAR BOGOR - Produk skincare organik asal Bogor, Ruri Arimbi akan mengikuti Pameran Horecava 2027 di Amsterdam Belanda.

Founder Ruri Arimbi Skincare, Ruri Arimbi menjelaskan, sebanyak 91 perusahaan asal Indonesia mengikuti tahap seleksi.

"Cuma sepuluh peserta yang berhak berpartisipasi langsung pada Horecava 2027," ungkapnya.

Advertisement Ruri menceritakan, pengunjung Pameran yang akan diadakan pada 11 - 14 Januari 2027 merupakan pemilik hotel.

"Pengunjung memiliki usaha di bidang Hospitality, Cottage, atau Personal Care," sebutnya.

Ruri mengatakan, pameran tersebut menargetkan untuk mencari pembeli produk-produk organik.

Advertisement "Terutama Personal Care Natural Organic seperti Sabun, Shampo, Lotion, dan Spa," lanjutnya.

Ruri menceritakan, dirinya akan membawa produk Sabun ramah lingkungan yang memiliki aroma unik, menyegarkan, menenangkan khas spa tradisional.

"Lotion atau Pelembab tubuh dan wajah yang natural dan plant based, Skincare anti aging, serta parfum natural dari essential oil," tambahnya.

Pameran Horecava Belanda Bagian dari Program S'RASA Indonesia

Pameran Horecava 2027 yang akan dilaksanakan di Amsterdam Belanda merupakan bagian dari implementasi Program Rasa Rempah Indonesia (S'RASA).