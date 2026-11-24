RADAR BOGOR - Kecanduan game online terlarang bukan sekadar menguras isi dompet. Kebiasaan tersebut juga bisa memicu persoalan dalam rumah tangga hingga berujung pada keretakan hubungan keluarga.

Kondisi itu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Berbagai upaya pencegahan dilakukan untuk menekan kebiasaan melakukan permainan terlarang maupun terjerat pinjaman online (pinjol) di tengah masyarakat.

Plt Kasi Jafung Satpol PP Kota Bogor Dedi Sudrajat mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampaknya, program tersebut menyasar pengurus wilayah di 6 kecamatan.

Sosialisasi itu dilaksanakan sebanyak enam kali dalam setahun dan telah berjalan sejak 2025. Para pengurus wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan bisa meneruskan informasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

“Itu pelaksanaannya setahun, jadi setahun itu pelaksanaannya enam kali di enam kecamatan, program ini sudah berjalan sejak 2025,” jelas Dedi.

Advertisement Menurutnya, pelibatan pengurus wilayah dilakukan agar jangkauan edukasi tidak hanya terpusat pada kegiatan yang digelar pemerintah. Mereka diharapkan menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan kembali materi yang telah diterima kepada warga.

“Itu dilakukan karena kalau kita cakupannya jauh, kita rekrut RT dan RW dalam sosialisasi itu, supaya bisa menyampaikan lagi, kerja sama,” ujarnya.

Dari informasi yang diterima, upaya tersebut diklaim mulai menunjukkan perubahan. Dedi menyebut, sejumlah pengurus wilayah melaporkan adanya penurunan penggunanya di lingkungan mereka, meskipun belum signifikan.

“Dalam informasi dari warga, memang ada perubahan perlahan itu sebagian kecil aja,” terangnya.

Dedi berharap masyarakat semakin menyadari dampak buruk dari kebiasaan tersebut. Sebab, keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung, terutama ketika seseorang sudah mengalami kecanduan.