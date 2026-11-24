RADAR BOGOR - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bogor menunjukkan penurunan signifikan. Dalam kurun waktu dua bulan, jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan berkurang sebanyak 17.585 orang, dari semula 79.943 anak pada 30 September 2026 menjadi 62.358 anak.

Data tersebut tercatat dalam Dashboard ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Penurunan ini tidak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperluas akses pendidikan, mulai dari verifikasi lapangan, sosialisasi program sekolah gratis, hingga penguatan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Rusliandy mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjangkau anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan.

Advertisement Baca Juga: Hujan Debu di Klapanunggal Bogor, Pemcam Serahkan Sampel ke DLH

Upaya yang dilakukan di antaranya memperluas layanan pendidikan melalui PKBM, penambahan pembangunan fisik, hingga melakukan kunjungan langsung ke keluarga ATS. Langkah tersebut melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), organisasi pendidikan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), hingga pemerintah desa.

"Kita berusaha menurunkan ATS sesuai target 30 persen atau 24 ribu hingga akhir 2026. Capaian dalam dua bulan ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Bogor dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak, tanpa terkecuali," ungkap Rusliandy.

Advertisement Dia menegaskan, penanganan ATS bukan sekadar mengejar target angka. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, terlepas dari kondisi ekonomi maupun latar belakang keluarga.

"Penurunan ini bukan hanya soal statistik, melainkan gambaran nyata dari kerja bersama seluruh perangkat daerah untuk mengembalikan hak anak-anak kita atas pendidikan. Kami tidak ingin ada satu pun anak Kabupaten Bogor yang tertinggal hanya karena kondisi tertentu," kata Rusliandy saat ditemui di kantornya, Senin, 23 November 2026.

Di sisi lain, penanganan ATS juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan. Peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.

Aktivis pemerhati pendidikan Kabupaten Bogor, Agung Udiyanto menilai, penanganan ATS perlu diperkuat melalui dukungan perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi.

Ia mendorong Baperinda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ikut mengambil peran, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana lembaga PKBM.