RADAR BOGOR – Sebanyak 42 finalis akan bersaing memperebutkan gelar juara dalam ajang Bogor Bersih 2026. Pemenang kompetisi lingkungan tingkat Kota Bogor tersebut akan diumumkan dalam Malam Anugerah Bogor Bersih 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Rabu, 25 November 2026.

Ketua Panitia Bogor Bersih 2026, Benny Irawan mengatakan, malam anugerah menjadi bentuk apresiasi kepada para pemenang dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kompetisi tersebut. Panitia juga mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para finalis, juri, serta perwakilan sponsor.

"Intinya, acara ini memberikan penghargaan kepada para pemenang. Tidak hanya para pemenang, tetapi juga seluruh pihak yang sudah mendukung pelaksanaan Bogor Bersih 2026," ujar Benny.

Advertisement Rangkaian acara akan berpusat pada pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada tiga pemenang terbaik dari masing-masing kategori. Panitia juga menyiapkan hiburan untuk para tamu undangan dengan menghadirkan sejumlah pengisi acara, termasuk penyanyi Nini Carlina.

Benny menjelaskan, para pemenang akan menerima piala dan uang pembinaan. Untuk kategori permukiman, juara pertama memperoleh Rp30 juta, juara kedua Rp25 juta, dan juara ketiga Rp15 juta.

Sementara itu, kategori sekolah dan bank sampah juga mendapatkan uang pembinaan. Panitia menyiapkan hadiah sebesar Rp10 juta untuk kategori tersebut.

Advertisement "Kami berharap acara berjalan lancar. Para undangan yang hadir juga bisa terhibur dan menikmati hiburan yang sudah disiapkan," katanya.

Tujuh Kategori dan 151 Peserta

Bogor Bersih 2026 melibatkan peserta dari berbagai lingkungan masyarakat dan instansi di Kota Bogor. Kompetisi tahun ini mempertandingkan tujuh kategori, yakni perumahan teratur, perumahan swadaya, permukiman tepi sungai, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), organisasi perangkat daerah (OPD), dan bank sampah.

Dari seluruh peserta, sebanyak 151 peserta mengikuti tahapan kompetisi. Setelah melalui proses penilaian, 42 peserta dari tujuh kategori berhasil melaju ke babak final. Masing-masing kategori diwakili enam finalis yang akan memperebutkan posisi juara pertama, kedua, dan ketiga.