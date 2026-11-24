RADAR BOGOR - Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 resmi dibuka pada Selasa, 24 November 2026. Pembukaan FTBI digelar di Padjadjaran Suite and Convention Hotel, Kota Bogor.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan Kota Bogor merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah FTBI Jawa Barat tahun ini.

Ia menyambut 758 peserta tingkat dasar dan menengah dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk mengikuti tujuh cabang lomba.

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Dalam sambutannya, Dedie mengatakan Kota Bogor sendiri mengalami tantangan dalam penggunaan bahasa daerah di ruang publik karena tingkat urbanisasi yang sangat tinggi.

“Saya berharap melalui kegiatan ini bahasa Sunda bisa lestari,” ujar Dedie.

Advertisement Lebih lanjut, Dedie menyampaikan terima kasih kepada para guru yang telah berperan menjaga dan mempertahankan bahasa daerah.

“Jangan sampai bahasa daerah punah,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang membuka festival dengan pemukulan gong secara simbolis menyebut penyelenggaraan FTBI merupakan komitmen Kemendikdasmen dalam melaksanakan trigatra bangun bahasa.

“Komitmen ini sejalan dengan amanah UUD yang didalamnya tertulis negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,” ungkap Mu’ti.

Menurut Mu’ti bahasa Sunda bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ekspresi budaya yang memuat nilai etika dan tata krama, termasuk cara memuliakan orang lain dengan menempatkan diri saat berbicara.