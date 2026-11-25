RADAR BOGOR – Kinerja sektor kesehatan Kota Bogor mendapat apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Kota Bogor berhasil membawa pulang 20 penghargaan dari berbagai kategori bidang kesehatan.

Dua di antaranya merupakan predikat terbaik untuk kategori Kabupaten/Kota dengan Komitmen Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terbaik dan Kabupaten/Kota dengan Capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik.

Advertisement Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat dalam acara peringatan HKN ke-62 tingkat provinsi di Sasana Budaya Ganesha (SABUGA) ITB, Kota Bandung, Selasa 24 November 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi bersama Ketua TP PKK Kota Bogor Yantie Rachim hadir menerima penghargaan tersebut.

Sejumlah penghargaan lainnya diberikan atas capaian berbagai program kesehatan yang dijalankan di Kota Bogor.

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Denny Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan komponen terkait yang telah berkontribusi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak.

“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh komponen kesehatan yang sudah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bogor. Capaian ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja, melainkan buah dari kolaborasi seluruh pihak yang bersama-sama mendukung peningkatan kesehatan masyarakat,” ujar Denny.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor Erna Nuraena menjelaskan, 20 penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan, evaluasi, perbaikan, hingga inovasi program kesehatan sepanjang tahun.

Sejak awal tahun, Dinkes Kota Bogor telah memetakan sasaran program dan menganalisis capaian sebelumnya.