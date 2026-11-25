RADAR BOGOR – Sentra kerajinan wayang golek Enday Media di Kampung Sirnagalih, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor memiliki reputasi hingga mancanegara.

Namun, potensi budaya wayang golek yang bertahan sejak 1965 itu masih belum banyak dikenal masyarakat Kota Bogor sehingga membutuhkan pengembangan dan promosi lebih luas.

Pemilik Enday Media, Kang Enday, mengatakan usaha kerajinan wayang golek tersebut dirintis oleh mendiang ayahnya, Tatang Sutisna, pada 1965.

Advertisement Ia mulai mempelajari seni ukir dan tata rias wayang sejak duduk di bangku kelas satu SMP pada 1987, sebelum mengambil alih pengelolaan usaha secara mandiri pada 2000.

Selama puluhan tahun, kerajinan wayang golek tersebut mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara.

Pengunjung datang dari Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa, dengan wisatawan asal Belanda mendominasi sekitar 75 persen dari total kunjungan mancanegara.

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"Sejak tahun 2000 hingga sekarang, hampir setiap hari tempat kami dikunjungi tamu dari berbagai benua, mulai dari Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa, dengan dominasi sekitar 75 persen wisatawan asal Belanda," kata Kang Enday.

Untuk pasar internasional, satu buah wayang golek produksinya dijual dengan harga 70 dolar Amerika Serikat atau 60 euro.

Kualitas produk menjadi salah satu faktor yang membuat kerajinan tersebut diminati pembeli dari luar negeri.

Kang Enday menjelaskan, pihaknya menggunakan kayu lame atau alstonia scholaris sebagai bahan baku utama.