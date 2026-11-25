RADAR BOGOR – Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, ternyata menyimpan potensi industri herbal yang mampu menembus pasar internasional.

Melalui CV Nutrima Sehat Alami dan unit eko-edukasi Urban Bee Teuweul Sindangbarang Bogor, produk propolis hasil budidaya lebah tanpa sengat telah dipasarkan hingga Jepang dan Singapura.

Industri yang didirikan Dr. Mahani tersebut mengembangkan budidaya lebah tanpa sengat jenis Trigona itama dan Trigona biroi di kawasan perkotaan.

Advertisement Selain menghasilkan propolis, perusahaan ini juga mengembangkan pengolahan herbal dan obat tradisional atau herb infusion dengan standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Mahani mengatakan, produk propolis yang dikembangkan di Kota Bogor telah mendapatkan kepercayaan pasar luar negeri.

Produk tersebut tidak dikirim dalam bentuk bahan mentah, melainkan melalui proses pengolahan dengan dukungan teknologi.

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"Propolis kami sudah berhasil menembus pasar ekspor ke Jepang dan Singapura, serta tengah menjajaki pembicaraan dengan sejumlah negara lain," ujar Mahani saat ditemui di Urban Bee Teuweul Bogor, Jalan Panorama 5, RT 07/RW 05, Kelurahan Sindangbarang, Selasa 24 November 2026.

Menurutnya, produk herbal yang telah memperoleh registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencapai 106 item.

Produk tersebut didominasi obat herbal dan propolis yang dikembangkan melalui proses pengolahan di fasilitas produksi perusahaan.

Selain pasar ekspor, Mahani juga membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk terlibat dalam rantai pasok bahan baku.