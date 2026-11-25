RADAR BOGOR – Pemkot Bogor menyatakan komitmennya untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat yang berpihak pada kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru dapat dirasakan oleh tenaga pendidik di wilayahnya.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, seusai bertindak sebagai pembina Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Lapangan Kresna, Rabu 25 Nvember 2026.

Dedie menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma 4 (D4) maupun Strata 1 (S1).

Advertisement Selain itu, terdapat kebijakan yang memberikan kesempatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang tidak lolos seleksi CPNS untuk tetap melanjutkan pengabdian hingga masa tugasnya berakhir.

“Dan untuk P3K paruh waktu yang tidak lulus CPNS masih bisa melanjutkan pengabdian sampai dengan masa akhir pengabdian,” jelas Dedie kepada awak media.

Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut menjadi salah satu penopang penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Advertisement Baca Juga: Gelombang Susulan PKH dan BPNT Tahap 4 Mulai Cair, KPM Diminta Segera Cek Saldo KKS

Pasalnya, keberhasilan mencetak generasi unggul tidak terlepas dari kualitas tenaga pendidik.

“Tidak mungkin tanpa guru yang profesional, tanpa guru yang punya kompetensi akan dihasilkan generasi emas Indonesia di tahun 2045,” ujarnya.

Pemkot Bogor, lanjut Dedie, tidak hanya akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut, tetapi juga berupaya memastikan agar program pemerintah pusat bisa menjangkau para guru di Kota Bogor.

Langkah itu dinilai sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.