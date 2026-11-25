RADAR BOGOR – Sebanyak 1.303 mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) resmi menyandang gelar akademik dalam Wisuda Gelombang III Tahun 2026.

Pelaksanaan wisuda yang bertepatan dengan Dies Natalis ke-46 Unpak ini sekaligus menjadi awal perjalanan para lulusan untuk berkiprah di tengah masyarakat dan menghadapi dinamika dunia kerja.

Rektor Unpak, Prof. Didik Notosudjono, mengingatkan para wisudawan agar tidak sekadar bercita-cita menjadi pencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Advertisement Ia mendorong para lulusan untuk berani menciptakan kesempatan, menghasilkan inovasi, mencari solusi atas berbagai persoalan, serta mengambil peran sebagai penggerak perubahan.

Menurut Didik, tantangan masa kini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik mumpuni.

Para lulusan juga harus dibekali inisiatif, keterampilan bekerja sama, kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawab.

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"Kita ingin membangun generasi lulusan yang mampu bersaing secara global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur yang selama ini kita pedomani, yaitu Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, dan Silih Wawangi. Nilai-nilai tersebut harus menjadi identitas dan kekuatan moral setiap alumni Universitas Pakuan," ungkapnya.

Didik juga meminta para alumni agar tetap menjalin kedekatan dengan almamater.

Menurutnya, hubungan tersebut perlu dijaga melalui penguatan jejaring serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan, seperti pengembangan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia berharap setiap lulusan dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing.