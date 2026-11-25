RADAR BOGOR – Nasib 12 rumah warga yang terdampak kebakaran di RW 04, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor masih belum menemui kepastian.

Pemkot Bogor kini menjajaki sejumlah opsi pendanaan untuk merehabilitasi rumah yang rusak akibat kebakaran di Lawanggintung tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan Pemkot tengah mencari skema yang memungkinkan untuk membantu warga terdampak.

Advertisement Salah satu opsi yang dipertimbangkan yakni memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta donasi kebencanaan.

Hal itu disampaikan Jenal saat memimpin rapat koordinasi lanjutan penanganan kebakaran Lawanggintung di Balai Kota Bogor, Selasa 24 November 2026.

Menurutnya, Pemkot harus memastikan langkah yang ditempuh tetap sesuai dengan koridor kewenangan dan aturan yang berlaku.

“Langkah Pemkot membersamai dengan upaya dan cara yang tidak mungkin menabrak hal-hal yang di luar batas dan koridor. Kemudian kita cari opsi apa yang lebih mengerucut,” kata Jenal.

Dia berharap penjajakan tersebut bisa menghasilkan kepastian bagi masyarakat terdampak.

Jenal juga menyebut warga diharapkan dapat memahami langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk jika terdapat keterbatasan kewenangan dalam proses rehabilitasi.

“Sehingga masyarakat ada jawaban dari upaya dan langkah kita. Walaupun hasilnya seperti apa saya yakin masyarakat di sana akan sangat memahami. Karena lebih ke tupoksi dan kewenangan,” sambungnya.