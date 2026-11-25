RADAR BOGOR – Kekurangan tenaga pendidik di Kota Bogor masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut,

Pemkot Bogor berencana membuka 173 formasi khusus guru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan.

Meski demikian, jumlah formasi yang disiapkan tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga pengajar di Kota Bogor.

Advertisement Pasalnya, saat ini pemerintah daerah masih membutuhkan sekitar 700 guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pihaknya terus berupaya mencari solusi atas kekurangan tenaga pendidik yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

“Insyaallah tahun depan, ada CPNS, guru sebanyak 173, tapi masih jauh dari kebutuhan yang kita butuhkan,” kata Dedie di Lapangan Kresna, Rabu 25 November 2026 pagi.

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Ia menjelaskan, kebutuhan guru yang mencapai 700 orang tersebut dipengaruhi tidak adanya pembukaan rekrutmen maupun pengangkatan CPNS oleh pemerintah pusat selama dua tahun terakhir.

Kondisi itu membuat jumlah tenaga pendidik bukan sekadar tidak bertambah, melainkan terus mengalami penurunan dibandingkan kebutuhan yang ada.

“Jadi 2 tahun terakhir tidak ada rekruitmen atau pengangkatan CPNS. Jadi bukan hanya defisit, bukan hanya zero growth, tetapi minus growth,” ujarnya.

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Di tengah keterbatasan tenaga pengajar, Pemkot Bogor telah mengambil sejumlah langkah agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik.