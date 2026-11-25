RADAR BOGOR – Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah masih menjadi tantangan bagi Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Dari total 13 RW di Ranggamekar, pelayanan pengolahan sampah melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) baru menjangkau sebagian wilayah.

Lurah Ranggamekar, Amir Santoso, mengungkapkan bahwa saat ini hanya tersedia satu TPS3R yang beroperasi di RW 10.

Advertisement Fasilitas tersebut telah berfungsi selama bertahun-tahun dan pengelolaannya dilakukan oleh yayasan.

Namun, keberadaan TPS3R itu belum mampu menjangkau seluruh wilayah kelurahan. Layanan pengolahan sampahnya baru mencakup sekitar empat hingga enam RW.

Dengan kondisi tersebut, masih ada sekitar lima hingga tujuh RW yang belum mendapatkan fasilitas pengolahan sampah serupa.

Advertisement Baca Juga: Paduan Suara hingga Donor Darah, Begini Meriahnya Hari Guru Nasional 2026 di Rumpin Bogor

Keterbatasan ini menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani agar pengelolaan sampah di Ranggamekar bisa lebih optimal.

"Kami di Ranggamekar memang baru ada satu TPS3R, yaitu di RW 10 ini. Ini sudah bertahun-tahun, tetapi hanya beberapa RW saja, sekitar empat atau enam RW," kata Amir saat ditemui di Aula TK Ranggamekar, Rabu 25 November 2026.

Lahan TPS3R Tambahan Sudah Disiapkan, Anggaran Belum Tersedia

Untuk memperluas pelayanan pengolahan sampah, pihak kelurahan sebenarnya telah menyiapkan opsi lokasi pembangunan TPS3R baru.

Salah satu lokasi yang direncanakan berada di RW 03 dengan memanfaatkan lahan milik warga.