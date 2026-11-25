RADAR BOGOR – Inovasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai merambah sektor pertanian dengan menawarkan cara baru dalam memantau kondisi tanaman dan menentukan kebutuhan pemupukan.

Salah satu inovasi tersebut dikembangkan Sekolah Vokasi IPB University melalui aplikasi bernama PadiNexa.

Aplikasi yang digagas Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TPL) ini dirancang untuk membantu petani mengamati kondisi tanaman padi sekaligus memperoleh informasi pendukung dalam pengelolaan pemupukan secara lebih terarah.

Advertisement Pengenalan PadiNexa dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Produk Inovasi Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Program Studi TPL pada 19 November 2026.

Kegiatan tersebut bertempat di Saung Jaga Bersama, Agro Edu Wisata (AEWO) Mulyaharja, Kota Bogor.

Pelatihan ini diikuti berbagai unsur, mulai dari pimpinan Sekolah Vokasi IPB University, dosen Program Studi TPL, pakar agronomi, penyuluh pertanian lapangan, mahasiswa, asisten, hingga perwakilan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Dewasa (KTD) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Mulyaharja.

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Sejumlah pejabat dan akademisi turut hadir, di antaranya Dr. Doni Sahat Tua Manalu, S.E., M.Si., selaku Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Vokasi IPB University; Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom., sebagai Ketua Program Studi TPL; serta Aditya Wicaksono, S.Komp., M.Kom., yang menjabat Sekretaris Program Studi.

Mengintegrasikan Teknologi, Penyuluh, dan Petani

PadiNexa dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menggabungkan dua layanan digital, yakni platform berbasis web dan aplikasi mobile untuk perangkat Android.

Masing-masing platform memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan pengguna dalam aktivitas pertanian.

Layanan web disiapkan bagi administrator dan penyuluh pertanian lapangan. Melalui platform tersebut, pengguna bisa memantau hasil deteksi, mengelola kelompok tani, melakukan pengaturan data lahan, hingga membuat dan membagikan akun akses kepada petani.