RADAR BOGOR - Reaktivasi Stasiun Ciomas pada Desember 2026 disambut baik oleh Pemerintah Kota Bogor lantaran keberadaannya dinilai penting.

Warga yang tinggal di Bogor Selatan tidak mesti ke Stasiun Bogor untuk bisa mengakses kereta jarak jauh, mereka bisa langsung ke Stasiun Ciomas.

“Alhamdulillah terima kasih Presiden yang menugaskan Dirut PT KAI untuk aktivasinya bisa dimanfaatkan warga Bogor Selatan,” kata Wali Kota Bogor Dedie Rachim di Lapangan Kresna Rabu, 25 November 2026.

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Mesi begitu Dedie belum mengetahui pasti harga tiket yang nantinya dijual. Ia menggaransi akan segera berkomuikasi lebih lanjut.

“Saya tidak tahu harganya berapa, tapi itu hanya melewati Ciomas, Batutulis, Paledang, nanti saya tanya tiketnya berapa,” ujar Dedie.

Advertisement Guna mendukung reaktivasi Stasiun Ciomas, Pemkot Bogor disebut Dedie sudah menyediakan akses jalan untuk bisa dilalui para penumpang

“Jadi, insyaalah itu sangat membantu, kita sudah bebaskan, dan kita sudah aspal, beton, bisa dimanfaatkan,” terang Dedie.

Tidak hanya reaktivasi Stasiun Ciomas, Dedie menjelaskan bahwa Kereta Bandara juga akan ikut melintas ke daerah teritorialnya.

“Ya ada kereta bandara, insyaalah kalau tidak ada halangan saya akan ikut mencoba,” jelasnya.

Sebelumnya Manajer Humas KAI Daop I Jakarta, Franoto Wibowo mengungkapkan bahwa reaktifasi Stasiun Ciomas direncanakan pada 1 Desember mendatang 2026.