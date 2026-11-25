RADAR BOGOR – Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kota Bogor sepanjang November ini berdampak terhadap puluhan rumah warga di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal.

Sebanyak 28 rumah mengalami kerusakan akibat hujan deras disertai angin kencang, bahkan lima rumah di antaranya masuk kategori rusak berat.

Lurah Sukadamai Muhari mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak bencana tersebut.

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Pendataan dilakukan untuk menentukan kebutuhan penanganan dan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

"Ada sekitar 28 rumah yang sekarang kita data tidak layak huni karena terdampak, atapnya berterbangan dan ada yang ambruk. Ada lima yang rusak berat dan sudah kita ajukan permohonan bantuan," kata Muhari.

Advertisement Sementara itu, rumah-rumah yang mengalami kerusakan lainnya akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2027.

Langkah tersebut diharapkan bisa membantu warga memperbaiki tempat tinggal yang terdampak cuaca ekstrem.

Muhari menyebut, dampak bencana juga menyebabkan empat keluarga harus meninggalkan rumahnya. BPBD telah memfasilitasi tempat kontrakan sementara bagi keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.

"Sudah ada empat keluarga, empat rumah yang sudah mengontrak, dikontrakkan oleh BPBD," ujarnya.

Menurut Muhari, terdapat empat RW yang menjadi wilayah dengan kejadian bencana cukup sering, yakni RW 2, RW 7, RW 10, dan RW 13.