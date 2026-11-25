RADAR BOGOR - Stasiun Ciomas yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor akan kembali beroperasi pada awal Desember 2026 mendatang.

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PT KAI bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung pun mulai menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.

Manajer Humas KAI Daop 1 Franoto Wibowo standart kelayakan Stasin Ciomas akan disetarakan dengan sejumlah stasiun yang sudah beroperasi lebih dulu.

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“Misalnya kaya Stasiun Batutulis. Jadi tinggal dipoles Sarpasnya, termasuk

penerangan akan ada perbaikan sedikit demi sedikit,” jelas Franoto.

Selain itu PT KAI juga akan turut memperbaiki bagian atap Stasiun Ciomas. Tujuannya untuk memberi kenyamanan pada penumpang.

Fasilitas eksisting di Stasiun Ciomas tetap dipertahankan. Franoto mencontohkan seperti bangunan musola dan fasilitas toilet untuk penumpang.

“Jadi kami KAI dan BTP sedang menyiapkan kelengkapan Sarana dan Prasarana penumpang di Stasiun Ciomas,” terang Franoto kepawa wartawan.

Di Stasiun Ciomas terdapat dua perjalan kereta. Pertama KA Nomor 268 dari Bogor menuju Paledang dan kedua KA 269 dari Sukabumi ke Bogor.

“Di Ciomas berhenti dan melayani naik turun penumpang itu dari arah Sukabumi pukul 13.07 dan yang ke arah Bogor 16.20 WIB,” ungkap Franoto.

Penumpang yang hendak naik kereta di Stasiun Ciomas bisa membeli tiket secara online melalui aplikasi yang disiapkan yakni Akses By KAI.

“Dari Ciomas ke arah Bogor bisa pilih rute Stasiun Maseng Bogor, sementara yang mau ke Sukabumi bisa mesan tiket relasi Paledang ke Sukabumi,” jelasnya