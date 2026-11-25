RADAR BOGOR - Warga yang tinggal di sekitar Stasiun Ciomas, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor akan direkrut menjadi petugas oleh PT KAI.

Hal itu mengemuka saat Manajer Humas KAI Daop 1 Franoto Wibowo meninjau Stasiun Ciomas pada Rabu, 25 November 2026.

Franoto menjelaskan bahwa rekruitmen petugas biasanya dilakukan oleh anak perusahaan PT KAI. Mereka akan fokus mencari warga lokal.

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“Kita utamakan untuk petugas kebersihan. Biasanya yang rekrut anak perusahaan kami, mereka nyari warga lokal,” jelas Franoto kepada wartawan.

Perekrutan warga lokal sebagai petugas di Stasiun Ciomas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

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Meski hanya dilalui oleh dua perjalanan kereta, PT KAI akan tetap mengerahkan petugas utama, untuk melayani penumpang.

“Ada petugas kemanan, kebersihan itu tadi ya, terus juga bagian tiketing. Bedanya mungkin hanya satu sift yah karena cuma dua perjalanan,” terangnya.

Franoto mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan turut memasang kamera CCTV untuk menjamin kemanan dan kenyamanan para penumpang.