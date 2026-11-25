Sabet Juara 3 Bogor Bersih 2026, Kampung Muara Targetkan Juara Pertama Tahun Depan
RADAR BOGOR - Kampung Muara RT 2/3 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur sabet juara 3 di Bogor Bersih 2026.
Perolehan diraih saat kegiatan Anugerah Bogor Bersih 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor.
Ketua RT 2 RW 3, Subajo Firdaus menyampaikan rasa bangga kembali meraih juara di ajang Bogor Bersih 2026.
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Karena, jerih payah yang diperjuangan para warga selama ini dalam ajang Bogor Bersih mampu membuahkan hasil dengan maksimal memperoleh juara 3.
"Allhamdulilah jerih payah sudah terbayarkan. Saya bersyukur hasil jerih paya ini terbayarkan," katanya. Rabu, 25 November 2026.
Menurutnya, kmpung Muara meraih juara 3 bukan tahun ini saja, namun tahun sebelumnya meraih juara serupa. Sehingga, ke depan, ia menargetkan akan kembali merebut juara pertama.
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"Sebelumnya juara 3 tahun kemarin. Insya Allah lebih dari juara 3 targetnya juara 1 tahun depan," jelasnya.
Ia menambahkan, hasil uang pembinaan yang diberikan ajang Bogor Bersih tersebut, kata dia, akan digunakan untuk membangun wilayah.
"Untuk membangun wilayah dan sebagai lagi untuk merayakan," tuturnya.
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Sementara, Lurah Sindangrasa, Badru Jaman menyampaikan, perolehan juara 3 diraih RT 2 RW 3 menjadi komitmen Kelurahan dalam kontribusi ajang Bogor Bersih.
"Kebetulan memenuhi janji saya waktu tahun kemarin bahwa akan melibatkan banyak RT lagi, kita sudah mengirim 12 tapi sayang masih satu yang tembus final," ungkapnya.
Meski begitu, ia menyebut, Bogor Bersih menjadi sebuah ajang kontestasi yang bergengsi dalam indikator kebersihan di tingkat RT di Kota Bogor.
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Sehingga, ia menargetkan kedepan, dari jumlah RT yang ikut Bogor Bersih meraih salah satunya mampu meraih juara pertama.
"Jadi saya terus mendukung Insya Allah bertarung lagi tahun depan. Target juara tentu juara 1 dan bahkan menambah lagi lokasi-lokasi yang nanti masuk ke final," pungkasnya.***
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