RADAR BOGOR - Kampung Muara RT 2/3 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur sabet juara 3 di Bogor Bersih 2026.

‎Perolehan diraih saat kegiatan Anugerah Bogor Bersih 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor.

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‎Ketua RT 2 RW 3, Subajo Firdaus menyampaikan rasa bangga kembali meraih juara di ajang Bogor Bersih 2026.

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‎Karena, jerih payah yang diperjuangan para warga selama ini dalam ajang Bogor Bersih mampu membuahkan hasil dengan maksimal memperoleh juara 3.

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‎"Allhamdulilah jerih payah sudah terbayarkan. Saya bersyukur hasil jerih paya ini terbayarkan," katanya. Rabu, 25 November 2026.

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‎Menurutnya, kmpung Muara meraih juara 3 bukan tahun ini saja, namun tahun sebelumnya meraih juara serupa. Sehingga, ke depan, ia menargetkan akan kembali merebut juara pertama.

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‎"Sebelumnya juara 3 tahun kemarin. Insya Allah lebih dari juara 3 targetnya juara 1 tahun depan," jelasnya.

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‎Ia menambahkan, hasil uang pembinaan yang diberikan ajang Bogor Bersih tersebut, kata dia, akan digunakan untuk membangun wilayah.

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‎"Untuk membangun wilayah dan sebagai lagi untuk merayakan," tuturnya.

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‎Sementara, Lurah Sindangrasa, Badru Jaman menyampaikan, perolehan juara 3 diraih RT 2 RW 3 menjadi komitmen Kelurahan dalam kontribusi ajang Bogor Bersih.

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‎"Kebetulan memenuhi janji saya waktu tahun kemarin bahwa akan melibatkan banyak RT lagi, kita sudah mengirim 12 tapi sayang masih satu yang tembus final," ungkapnya.

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‎Meski begitu, ia menyebut, Bogor Bersih menjadi sebuah ajang kontestasi yang bergengsi dalam indikator kebersihan di tingkat RT di Kota Bogor.