RADAR BOGOR – Sebanyak 11 sekolah di Kota Bogor mendapatkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden melalui Program Revitalisasi Sekolah pada 2026.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, mulai dari sasaran penerima, penggunaan anggaran hingga penyelesaian pembangunan, program tersebut mendapat pengawalan langsung dari DPRD Kota Bogor.

Pengawalan dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan monitoring evaluasi (monev) yang melibatkan para kepala sekolah penerima bantuan.

Advertisement Kegiatan tersebut dipimpin Pepen Firdaus, S.Sos., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu 25 November 2026.

Sebanyak 11 satuan pendidikan yang menerima bantuan terdiri dari delapan sekolah dasar (SD) dan tiga sekolah menengah pertama (SMP).

Dalam pertemuan bersama para kepala sekolah tersebut, Pepen menegaskan bahwa pengawasan dilakukan bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

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"Kami hadir bukan hanya untuk seremonial, tapi untuk memastikan uang negara ini benar-benar sampai ke anak-anak dalam bentuk gedung yang layak," ujar Pepen Firdaus.

Menurutnya, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar tidak ada lagi sekolah yang memiliki atap bocor, toilet tidak layak, maupun ruang kelas dalam kondisi rusak.

"Presiden Prabowo ingin semua anak Indonesia belajar di sekolah yang aman, nyaman, dan membanggakan. Tugas kita di daerah adalah mengawal, jangan sampai melenceng," tegasnya.