RADAR BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan pandangannya terkait dua nama yang dipilih sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan tersebut tentu telah melalui pertimbangan matang dan bukan diambil secara sembarangan.

Jenal menilai Amran Sulaiman dan Sugiono merupakan sosok yang sama-sama memiliki kapasitas.

Advertisement Keduanya dinilai mewakili latar belakang berbeda, yakni satu berasal dari internal kader dan lainnya merupakan Menteri Pertanian.

“Saya rasa dua nama ini adalah terbaik, yang satu dari internal kader, kemudian yang satu dari Menteri Pertanian,” ujar Jenal di Balai Kota Bogor.

Ia mengaku mendukung siapa pun yang nantinya terpilih untuk mengemban posisi tersebut.

Baginya, hal terpenting adalah wakil presiden mampu berkontribusi dalam merealisasikan program Asta Cita yang menjadi agenda Presiden Prabowo.

Jenal berharap wakil presiden terpilih dapat menjalankan fungsi pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Salah satunya dengan memantau capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di setiap kementerian secara berkala.

“Yang bersangkutan tentu harus direct, yang langsung mengecek program RPJPN di setiap kementerian, progres per 6 bulan atau per triwulan itu seperti apa,” ucapnya.