RADAR BOGOR – Pemkot Bogor mulai menata pengelolaan juru parkir (jukir) dengan memberikan seragam baru sekaligus menyiapkan perlindungan sosial bagi para petugas.

Sebanyak ratusan jukir menerima seragam tersebut secara langsung dari Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, pada Kamis 26 November 2026.

Penyerahan seragam berlangsung dengan disambut antusias oleh para jukir. Mereka tampak sumringah saat menerima perlengkapan baru untuk menunjang aktivitas saat bertugas di lapangan.

Advertisement Setelah pembagian seragam, Pemkot Bogor akan segera menetapkan lokasi penugasan bagi masing-masing jukir.

Selain mendapatkan seragam, para petugas juga akan memperoleh sejumlah manfaat perlindungan sosial selama menjalankan pekerjaan.

Dedie menjelaskan, perlindungan tersebut mencakup jaminan sosial untuk risiko kematian, kecelakaan kerja, hingga kondisi sakit.

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“Benefitnya mereka mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial, untuk yang kematian, kecelakaan, bahkan untuk yang sakit,” ujar Dedie.

Program perlindungan sosial itu merupakan hasil kerja sama Pemkot Bogor dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BJB.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para jukir dalam menjalankan tugasnya.

Skema Bagi Hasil Jukir Bogor Belum Diterapkan

Di sisi lain, skema bagi hasil yang sebelumnya sempat diwacanakan Pemkot Bogor hingga kini belum dapat direalisasikan.