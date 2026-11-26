RADAR BOGOR – Warga Kota Bogor segera memiliki tambahan fasilitas olahraga terbuka. Pembangunan Lapangan Mini Soccer Taman Yasmin Sektor 6, Kecamatan Bogor Barat, kini telah memasuki tahap akhir.

Proyek lanjutan Lapangan Mini Soccer yang dibiayai anggaran sekitar Rp1,7 miliar dari tahun anggaran 2026 itu, ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

Saat ini, pelaksana proyek Lapangan Mini Soccer tinggal menyelesaikan beberapa pekerjaan, di antaranya pemasangan paving block dan pembangunan gapura.

Advertisement Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Medi Sandora, menyebutkan bahwa perkembangan pembangunan menunjukkan hasil positif.

Bahkan, capaian pekerjaan di lapangan tercatat melampaui jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan laporan progres, proyek tersebut mencatat deviasi surplus sebesar 16,227 persen dibandingkan rencana pelaksanaan.

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"Sisa waktu pengerjaan tinggal belasan hari kerja lagi. Targetnya akhir tahun ini selesai," kata Medi.

Ia menerangkan, pembangunan tahap kedua Lapangan Mini Soccer Taman Yasmin meliputi beberapa pekerjaan utama.

Di antaranya pembangunan tribun penonton, pemasangan jaring pengaman, pembuatan gapura, serta pemasangan paving block.

Dari seluruh komponen pekerjaan tersebut, sebagian besar bagian fisik sudah diselesaikan oleh pihak pelaksana.