RADAR BOGOR – Penyelesaian pembangunan Jalan R3 (Regional Ring Road) di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, masih menghadapi persoalan pembebasan lahan.

Meski terdapat bagian ruas yang belum bisa dikerjakan, Pemkot Bogor memastikan proyek Jalan R3 tersebut tetap berjalan sesuai jadwal kontrak yang berakhir pada 11 Desember 2026.

Pembangunan Jalan R3 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat konektivitas di wilayah timur Kota Bogor.

Advertisement Kehadiran Jalan R3 juga diproyeksikan menjadi alternatif perjalanan masyarakat sehingga kepadatan kendaraan di pusat kota dapat dikurangi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan bahwa pekerjaan fisik saat ini sudah menjangkau bagian pangkal hingga ujung jalur.

Namun, terdapat bagian tengah sepanjang kurang lebih 50 meter yang belum dapat dikerjakan karena masih terkendala persoalan lahan.

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Permasalahan tersebut berkaitan dengan proses hukum atas lahan yang sebelumnya telah ditempuh melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Bogor.

Juniarti menerangkan, kendala muncul ketika Pemkot Bogor hendak mempersiapkan proses eksekusi terhadap lahan tersebut.

Namun, pihak pemilik lahan justru mengajukan gugatan sehingga tahapan eksekusi belum bisa dilanjutkan.

"Pas terakhir kita mau persiapan eksekusi, ternyata dari pihak konsinyasi melakukan gugatan," ujar Juniarti beberapa waktu lalu.