RADAR BOGOR – Kemampuan menulis saja tidak cukup untuk membuat sebuah konten menjangkau banyak pembaca di era digital.

Penulis juga perlu memahami algoritma internet, teknik optimasi mesin pencari, hingga strategi mengemas informasi agar menarik perhatian audiens.

Hal tersebut menjadi salah satu materi dalam pelatihan Barak Jurnalistik 2026 yang digelar Harian Radar Bogor di Graha Pena Radar Bogor, Kamis 26 November 2026.

Advertisement Mengusung tema "Jurnalis & Content Creator Anti Kalah Saing", pelatihan ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, admin media sosial, pelaku UMKM, guru, hingga karyawan.

Pemimpin Redaksi Radar Bogor Online, Lucky Lukman Nul Hakim, mengatakan menjadi penulis konten membutuhkan kesabaran dan ketekunan.

Konsistensi dalam mengisi rubrik maupun website menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konten.

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Menurutnya, peluang publikasi di Google Discover saat ini juga terbuka bagi website sekolah maupun organisasi.

Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi yang dipublikasikan.

"Ini menjadi peluang untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas konten sehingga websitenya bisa masuk ke Google Discovery," jelasnya.

Lucky juga membedah strategi Search Engine Optimization (SEO) dan copywriting agar artikel memiliki peluang lebih besar muncul di halaman pencarian Google.