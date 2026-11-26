RADAR BOGOR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pengembangan sektor pertanian yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan perdagangan karbon atau carbon trading bagi aparatur dan pemangku kepentingan sektor pertanian yang berlangsung di Bogor pada 24–26 November 2026.

Kegiatan yang digelar di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bogor ini diikuti perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Advertisement Pelatihan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Bekti Subagja, A.Pi., M.Si.

Dalam sambutannya, Bekti berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, khususnya dalam memahami mekanisme pasar karbon.

Selain itu, pelatihan diharapkan dapat mendorong penerapan praktik pertanian rendah emisi yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi.

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Selama tiga hari penyelenggaraan, peserta memperoleh pembekalan materi secara menyeluruh dari sejumlah pakar dan praktisi.

Materi tersebut disusun dalam tujuh sesi utama yang membahas berbagai aspek perdagangan karbon di sektor pertanian.

Sesi pertama membahas perubahan iklim dan konsep dasar perdagangan karbon. Pada materi ini, peserta mempelajari dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui skema cap-and-trade dan carbon offset.

Materi berikutnya berkaitan dengan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK), faktor emisi, serta lingkup emisi.