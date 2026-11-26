RADAR BOGOR - Dr Heti Mulyati resmi dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Rektor IPB University pada Kamis 26 November 2026.

Ia menggantikan Dr Alim Setiawan Slamet yang kini telah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia.

Jabatan Rektor IPB University akan terus melekat pada Hesti hingga 2028 mendatang. Dalam memimpin IPB, Heti membawa tema besar utama.

Advertisement “Tema besar tahun ini dan tahun depan meningkatkan resiliensi, menyelaraskan transformasi, dan memperkuat keberlanjutan,” jelas Hesti pada awak media

Hesti menjelaskan dua rektor sebelumnya yakni Arif Satria dan Alim Setiawan telag membuat fondasi-fondasi program untuk kemajuan IPB.

Tugas Hesti tinggal menyelesaikan deretan program-program para pendahulunya hingga periode kepemimpinannya berakhir pada 2028 mendatang.

“Jadi dengan sisa waktu yang tersedia, mudah-mudahan yang belum tercapai dari sisi IKU atau reputasi IPB global akan saya coba tingkatkan,” terang Hesti.

Dalam memimpin IPB University Hesti akan tetap mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis atau Renstra.

Untuk itu Hesti membuat empat kerangka kerja. Pertama yakni meningkatkan tata kelola manajemen, kedua mendorong sumber daya yang dimilik.

“IPB punya tangible resources maupun intangible resources, aset-aset yang memang perlu kita optimumkan ya sesuai dengan compliance,” terang Esti