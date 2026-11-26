RADAR BOGOR – Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship atau LPAAI IPB University turut ambil bagian dalam Hari Pangan Sedunia Expo 2026.

Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan inovasi di bidang pertanian, pangan, dan kewirausahaan sekaligus memperluas peluang kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Hari Pangan Sedunia Expo 2026 merupakan momentum strategis untuk mendorong pengembangan sektor pangan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama berbagai pemangku kepentingan.

Advertisement Ajang tersebut melibatkan beragam unsur, mulai dari institusi pendidikan, pelaku usaha, komunitas, hingga lembaga yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pertanian dan pangan.

Dalam kesempatan tersebut, LPAAI IPB University menghadirkan kegiatan pameran dengan memperkenalkan sejumlah potensi inovasi yang dikembangkan dalam bidang pertanian, pangan, dan kewirausahaan.

Partisipasi ini sekaligus menjadi sarana untuk mengenalkan hasil pengembangan inovasi kepada masyarakat luas serta menjajaki peluang kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sektor pangan.

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Tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk dan teknologi, Hari Pangan Sedunia Expo 2026 juga berfungsi sebagai ruang pertemuan bagi inovator, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, berbagai pihak dapat saling bertukar pengetahuan, memperluas wawasan, serta mengenalkan solusi inovatif untuk menjawab beragam tantangan dalam sektor pangan.

Berbagai produk, teknologi, dan inovasi yang dipamerkan diharapkan mampu menunjukkan perkembangan industri pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan sistem pangan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Keterlibatan LPAAI IPB University dalam Hari Pangan Sedunia Expo 2026 juga mencerminkan komitmen IPB University dalam memperkuat hilirisasi hasil riset, mendorong lahirnya inovasi, serta mempercepat pengembangan kewirausahaan yang berbasis pertanian dan potensi sumber daya lokal.