RADAR BOGOR - Keterbatasan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Di wilayah yang dihuni ribuan jiwa tersebut, hingga kini hanya tersedia satu Sekolah Dasar Negeri (SDN), sementara SMP dan SMA negeri belum ada.

Kondisi itu mendorong Lurah Kertamaya Achmad Jaelani meminta pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di wilayahnya. Terlebih, keterbatasan daya tampung sekolah dasar kerap membuat sebagian calon siswa tidak tertampung.

Advertisement Achmad Jaelani mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Warga berharap pemerintah tidak hanya membangun SMP dan SMA negeri, tetapi juga menambah unit SDN untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di lingkungan mereka.

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Menurut dia, rencana pembangunan SMP Negeri dan SMA Negeri di Kertamaya telah masuk dalam perencanaan Dinas Pendidikan untuk direalisasikan pada 2027.

Advertisement “Memang ini sangat krusial, kita masih kekurangan fasilitas di bidang pendidikan, khususnya SMP dan SMA. Insyaallah, mudah-mudahan di tahun 2027 mendatang akan segera direalisasikan pembangunan SMP Negeri yang berlokasi di Batu Gong RW 05, serta SMA Negeri di area belakang GOR RW 08,” ungkap Achmad Jaelani, Kamis, 26 November 2026.

Ia menjelaskan, kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut sejalan dengan jumlah penduduk Kertamaya yang mencapai 7.737 jiwa atau 2.429 kepala keluarga (KK). Wilayah seluas sekitar 360 hektare itu mencakup sembilan RW dan 25 RT.

Keterbatasan daya tampung SDN yang sudah ada bahkan kerap memicu kecemburuan di tengah masyarakat. Sebab, tidak semua calon siswa dapat diterima di sekolah negeri tersebut. Karena itu, penambahan sekolah dasar juga menjadi harapan warga.

Di luar sektor pendidikan, Kelurahan Kertamaya turut berupaya membenahi persoalan sanitasi lingkungan, terutama kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di kawasan bantaran sungai.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penyediaan tangki septik individu melalui kolaborasi dengan Yayasan Aksara. Program tersebut telah rampung dan menyasar 212 rumah di RT 02 RW 02.