RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai memperkuat penataan sistem perparkiran dengan membina sekitar 300 juru parkir (jukir). Kegiatan yang berlangsung melalui Apel Pembinaan di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis, 26 November 2026 tersebut diikuti jukir yang sudah beroperasi maupun peserta yang telah lolos mekanisme seleksi.

Dalam kegiatan itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bertindak sebagai pembina apel dengan didampingi Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Pada kesempatan tersebut, secara simbolis diserahkan seragam dan kartu tanda anggota (KTA) kepada petugas parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) Kota Bogor.

Advertisement Pembinaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk membenahi pengelolaan parkir yang selama ini dinilai belum optimal.

Berdasarkan hasil kajian, pemantauan, pengamatan, dan evaluasi, masih terdapat banyak titik parkir di berbagai wilayah yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Advertisement Dedie menjelaskan, upaya pembenahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan kepada Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin untuk mengkaji sekaligus menyusun konsep penataan perparkiran.

Pemerintah ingin mewujudkan pengelolaan yang lebih tertib dan teratur, sekaligus memenuhi harapan masyarakat serta meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Pemkot Bogor juga telah menyiapkan peta jalan atau roadmap penataan parkir. Salah satu agenda penting dalam rencana tersebut adalah mengubah sistem pembayaran yang selama ini didominasi transaksi tunai menjadi pembayaran nontunai secara bertahap, melalui QRIS maupun virtual account.

"Jadi langkahnya adalah bagaimana kemudian pola pembayaran diatur sedemikian rupa, termasuk juga pembinaan kepada juru parkir yang resmi menjadi jukir Pemerintah Kota Bogor, di pundak jukir ini ada tugas-tugas mulia," ujar Dedie, Kamis, 26 November 2026.

Dedie menegaskan bahwa jukir resmi memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mengatur kendaraan. Mereka diharapkan menjadi representasi pemerintah daerah di lapangan, khususnya dalam menjalankan pelayanan yang berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan.