RADAR BOGOR – Penanganan kecelakaan maut yang melibatkan bus Biskita Trans Pakuan di Jalan KS Tubun, Kota Bogor, terus bergulir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memastikan pramudi yang terlibat dalam kecelakaan hingga menewaskan seorang pejalan kaki tersebut sudah diberhentikan oleh operator.

Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan, pemberhentian pengemudi menjadi bagian dari tindak lanjut atas insiden tersebut. Sementara itu, proses hukum terhadap yang bersangkutan masih ditangani Polresta Bogor Kota.

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"Tapi untuk status sopirnya itu sudah diberhentikan," kata Sujatmiko saat ditemui dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan pramudi Biskita TransPakuan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis, 26 November 2026.

Ia menjelaskan, kejadian tersebut masih harus melalui proses investigasi dan penanganan sesuai ketentuan hukum. Karena itu, pihaknya menyerahkan proses tersebut kepada kepolisian.

Advertisement Terkait kemungkinan adanya sanksi hukum maupun penalti terhadap pihak yang bertanggung jawab, Sujatmiko menyebut hal tersebut menjadi konsekuensi dari proses yang berjalan.

"Kelalaian memang bisa terjadi di mana pun. Tapi itu tidak boleh terjadi pada pengemudi angkutan umum," tegasnya.

Kecelakaan tersebut terjadi pada Senin, 16 November 2026 sekitar pukul 08.15 WIB di Jalan KS Tubun, tepatnya di depan Papa Ho Hotel. Bus Biskita yang melaju dari arah Warung Jambu menuju Simpang BORR menabrak seorang pejalan kaki perempuan lanjut usia dari belakang.

Korban diketahui bernama Nyi Ayu Rachma Desmarani meninggal dunia di lokasi kejadian akibat insiden tersebut.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Rekaman kamera pengawas (CCTV) dan kamera dasbor turut diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan.