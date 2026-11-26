RADAR BOGOR – Kontrak operasional Biskita TransPakuan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Kodjari akan berakhir pada Desember 2026. Meski demikian, operator tersebut memberi sinyal masih berminat melanjutkan kerja sama dengan mengikuti proses pengadaan operator untuk tahun berikutnya.

Manajer Operasional PT Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) Khairuddinnsyah mengatakan, pihaknya belum membahas secara khusus kelanjutan kontrak operasional Biskita TransPakuan. Namun, Kodjari membuka peluang untuk kembali mengikuti proses pengadaan yang disiapkan pemerintah daerah.

"Yang jelas nanti kami habisi dulu kontrak dengan Pemkot di akhir tahun ini, ke depan nanti ya kita coba," ujarnya saat ditemui usai kegiatan pelatihan dan pembekalan pramudi Biskita Trans Pakuan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis, 26 November 2026.

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Ia menjelaskan, proses pengadaan operator Biskita dilakukan melalui mekanisme lelang atau mini kompetisi. Dengan demikian, Kodjari harus mengikuti tahapan yang ditetapkan pemerintah untuk kembali mengelola layanan transportasi publik tersebut.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin sebelumnya menyampaikan, proses seleksi operator Biskita untuk 2027 harus dilakukan secara terbuka. Pemkot Bogor juga tidak menginginkan proses lelang hanya diikuti satu perusahaan.

Advertisement Menurutnya, calon operator harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari kelayakan kendaraan, standar operasional prosedur (SOP) pengemudi, kenyamanan penumpang, hingga aspek keselamatan pengguna jalan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan Biskita juga menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih setelah sejumlah kecelakaan yang melibatkan armada transportasi tersebut.

Selain itu, Pemkot Bogor tengah merencanakan pengembangan layanan melalui penambahan Koridor 3 dan 4 pada 2027. Kesiapan operator dan armada pun menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pelayanan Biskita TransPakuan.

Lima Tahun Kelola Biskita, Kontrak Sempat Terputus

Biskita Trans Pakuan mulai beroperasi di Kota Bogor pada 2 November 2021 dengan menggandeng PT Kodjari Tata Angkutan sebagai operator.

Layanan tersebut awalnya hadir melalui program Buy The Service (BTS) yang mendapat subsidi pemerintah pusat melalui BPTJ Kementerian Perhubungan.