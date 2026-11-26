RADAR BOGOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor bakal meningkatkan frekuensi pembinaan terhadap pramudi Biskita TransPakuan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari sejumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan armada transportasi publik tersebut.

Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan, pembinaan sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun, evaluasi terhadap kejadian sebelumnya membuat pihaknya perlu memberikan penekanan lebih kepada para pengemudi.

Menurutnya, faktor sumber daya manusia (SDM), khususnya pengemudi, menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Sebab, kondisi fisik kendaraan yang beroperasi telah melalui pengujian, termasuk pemeriksaan sistem pengereman.

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"Penekanan yang sekarang dilakukan adalah pembinaan pengemudinya agar betul-betul menaati aturan, jam kerja, kesehatan, dan faktor-faktor apa saja yang menciptakan kecelakaan," ujarnya saat kegiatan pelatihan dan pembekalan pramudi Biskita TransPakuan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis, 26 November 2026.

Sujatmiko menegaskan, pengemudi angkutan umum harus memiliki tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kelalaian yang berpotensi menyebabkan kecelakaan tidak boleh terjadi dalam pelayanan transportasi publik.

Advertisement Karena itu, Dishub berencana menambah frekuensi pembinaan agar para pramudi semakin memahami tanggung jawabnya. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang.

Pramudi Punya Waktu Istirahat 10-15 Menit

Sujatmiko menjelaskan, operasional pramudi Biskita memiliki standar jam kerja delapan jam sehari. Dalam satu hari, rata-rata pengemudi menjalankan lima ritase dengan waktu jeda atau layover sekitar 10 hingga 15 menit di setiap titik tujuan.

Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk beristirahat, makan, maupun menjalankan ibadah. Operator juga menyediakan fasilitas istirahat bagi pramudi di kawasan Parung Banteng.

Menurutnya, pengaturan waktu tersebut sudah cukup untuk memberikan kesempatan kepada pengemudi memulihkan kondisi sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Meski demikian, ia mengakui jarak tempat tinggal yang jauh terkadang menjadi kendala bagi sebagian pramudi. Namun, mereka tetap harus menjalankan jadwal pelayanan sesuai ketentuan kontrak dengan Pemerintah Kota Bogor.