RADAR BOGOR - Bank Sampah Unit (BSU) Bersih Istiqomah akhirnya naik podium sebagai Juara 2 kategori Bank Sampah, setelah beberapa kali menjadi finalis. Perolehan juara diumumkan pada acara Anugerah Bogor Bersih 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Rabu, 25 November 2026.

BSU Istiqomah yang berlokasi di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ini berdiri sejak tahun 2019. Meski sebelumnya belum pernah meraih gelar juara, mereka konsisten mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri.

Ketua BSU Bersih Istiqomah, Nurita Eryani mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Ia juga berterima kasih kepada para pengurus dan pihak yang telah mendukung selama tujuh tahun terakhir.

Advertisement “Semua kami syukuri, tidak pernah putus rasa syukur itu,” ujarnya.

Dalam rutinitasnya, pengurus mengolah sampah organik menjadi eco-enzyme, sedangkan untuk residu yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibuang ke lubang biopori dan komposter. Sejak berdiri, BSU ini telah menghimpun sekitar 1.300 nasabah dengan 60 nasabah aktif.

Advertisement Selain itu, BSU Bersih Istiqomah membina sekitar 49 sub-unit, yakni kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan minimal lima orang. Anggotanya dilatih memilah dan mengolah sampah, juga dibekali ilmu administrasi agar bisa mandiri.

Kata Nurita, hadiah yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kendaraan operasional. Nurita menyebut mobil pikap pengangkut sampah milik BSU saat ini mengalami kebocoran pada tangki.

“Kami ingin memperbaiki kendaraan kami, insyaallah bermanfaat dan memang betul urgent untuk kendaraan angkut,” ungkap Nurita.

Sementara itu, Penanggung Jawab BSU Bersih Istiqomah, Irmawati mengaku senang atas capaian yang diraih timnya. Ia berharap capaian ini menjadi pemacu untuk terus menjaga lingkungan.