RADAR BOGOR - Tak perlu lagi bolak-balik ke kantor kelurahan hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Warga Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kini bisa mengajukan sejumlah layanan administrasi kependudukan (adminduk) cukup dari rumah melalui aplikasi digital Sapa Maya.

Inovasi yang merupakan singkatan dari Sarana Administrasi Pelayanan Masyarakat Rancamaya ini diluncurkan untuk memangkas waktu dan jarak pelayanan, sekaligus mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Lurah Rancamaya, Rinaldy Kurniawan, mengatakan aplikasi tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau masyarakat.

Advertisement Terlebih, wilayah Rancamaya berada di perbatasan Kabupaten Bogor sehingga sebagian warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengurus dokumen ke kantor kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.

"Untuk jangka pendek, layanan ini difokuskan pada pengurusan akta kelahiran, akta kematian, dan perubahan Kartu Keluarga (KK)," ujar Rinaldy saat memperkenalkan Sapa Maya di Kantor Kelurahan Rancamaya, Kamis, 26 November 2026.

Advertisement Mekanismenya pun cukup sederhana. Warga hanya perlu mengunggah persyaratan dokumen melalui aplikasi. Selanjutnya, berkas akan diverifikasi petugas kelurahan sebelum hasil pelayanan dikirimkan kembali kepada pemohon.

"Alhamdulillah, setelah peluncuran hari ini, warga cukup mengunggah berkas dari rumah, diverifikasi petugas kelurahan, dan dalam waktu kurang lebih satu hari dokumen berbentuk PDF sudah langsung dikirimkan ke masyarakat tanpa harus datang ke kelurahan," jelasnya.

Aplikasi tersebut disiapkan untuk melayani sekitar 7.730 jiwa penduduk Rancamaya yang tersebar di sembilan RW dan 28 RT, dengan luas wilayah mencapai 184 hektare.

Rinaldy menyebutkan, Sapa Maya merupakan aksi perubahan yang dikembangkan dalam rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang tengah diikutinya.

Pada tahap awal, aplikasi ini menyediakan sejumlah layanan administrasi yang difokuskan pada pengurusan dokumen kependudukan. Ke depan, fitur dan jenis pelayanan akan terus dikembangkan agar semakin banyak kebutuhan masyarakat yang bisa diakses secara digital.