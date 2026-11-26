RADAR BOGOR - Warga Sindangrasa RT 04 RW 06 Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor kembali merebut juara dalam lomba Bogor Bersih kategori Permukiman Swadaya.

Capaian serupa pernah diraih oleh mereka pada tahun 2024 silam. Permukiman tersebut satu tahun absen karena mengikuti aturan yang berlaku.

Ketua RW setempat Didin bersyukur atas capain tersebut. Tahta juara diraih berkat kerja sama antara warga dan pemerintah.

Advertisement "Alhamdulillah, menang juara satu di Permukiman Swadaya. Ini juara satu untuk yang kedua kalinya di tahun 2024 dan sekarang di 2026,” jelas Didin.

Atas prestasi tersebut, Didin bersama warganya berhasil membawa pulang uang pembinaan senilai Rp30 juta dan dana tersebut akan digunakan untuk penataan lingkungan

Advertisement "Untuk penataan kembali, kami berkomitmen agar program ini berkelanjutan,tidak hanya seremonial saja,” terang Didin.

Didin berharap warga kian semangat untuk menata lingkungan. Beragam program kebersihan terbaru akan segera dirancang oleh mereka.

“Jadi, kami berkomitmen bersama warga untuk melakukan penataan kembali,” kata Didin saat Malam Anugerah Bogor Bersih, Rabu, 25 November 2026.

Lurah Sindangrasa, Yudha mengapresiasi capaian yang diraih oleh warganya. Ia mengajak warga untuk selalu bersyukur atas kesempatan yang diberikan.

"Tentunya ini merupakan hal yang patut kita syukuri atas kemenangan yang kesekian kali, karena tahun-tahun sebelumnya alhamdulillah juga juara satu,” terangnya.