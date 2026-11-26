RADAR BOGOR — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor kembali meraih prestasi membanggakan dengan menyandang gelar Juara 1 kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada ajang Bogor Bersih 2026.

Capaian tersebut mengulang keberhasilan serupa yang sebelumnya pernah diraih instansi ini pada penyelenggaraan Bogor Bersih edisi 2024.

Pada kategori OPD tahun ini, Dinkes Kota Bogor bersaing dengan 34 kantor perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Sebelumnya, setelah menyabet gelar juara pertama pada 2024, Dinkes Kota Bogor sempat tidak diperkenankan mengikuti kompetisi pada edisi tahun berikutnya sesuai ketentuan bagi peraih juara bertahan.

Kesempatan kembali berpartisipasi pada 2026 pun langsung dimaksimalkan hingga kembali menempatkan mereka di posisi puncak.

Advertisement Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena Mengungkapkan rasa syukur atas apresiasi yang kembali diberikan dewan juri kepada instansinya pada tahun ini.

“Dua tahun lalu sudah menang, tahun kemarin kan tidak boleh ikut karena sudah juara, alhamdulillah tahun ini dapat apreasiasi lagi,” ungkap Erna.

Menurutnya, pencapaian tersebut lahir dari konsistensi seluruh pegawai dalam merawat lingkungan kantor sehari-hari.

Ia menjelaskan bahwa komitmen menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja merupakan kebutuhan mendasar bagi para aparatur. Pasalnya, sebagian besar waktu pegawai dihabiskan di area kantor selama sekitar delapan jam setiap harinya.

“Karena memang di Dinkes itu berkomitmen ya, kita kan lama ya setiap hari delapan jam di kantor. Jadi, kantornya memang harus bersih, harus nyaman, harus sehat supaya semua pekerjanya sehat,” ujar Erna dalam Malam Anugerah Bogor Bersih 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor, Rabu, 25 November 2026 malam.