RADAR BOGOR – Bank Sampah Unit (BSU) Kekal dari Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor berhasil meraih Juara 3 kategori Bank Sampah pada malam puncak penganugerahan Bogor Bersih 2026.

Capaian tersebut diraih setelah BSU Kekal bersaing ketat dan masuk dalam jajaran nominasi dari total 27 bank sampah yang berpartisipasi di Kota Bogor.

Prestasi ini menjadi pencapaian perdana bagi BSU Kekal sejak berdiri pada 2020 sekaligus menandai keikutsertaan pertama mereka di ajang Bogor Bersih.

Advertisement Keberhasilan menembus enam besar hingga akhirnya mengunci posisi tiga besar disambut penuh syukur oleh para pengurus maupun warga setempat.

Direktur BSU Kekal, Nina, mengaku tidak menyangka rutinitas pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan bersama warga mampu membawa mereka meraih penghargaan tingkat kota.

Advertisement Sejak awal, seluruh kegiatan menampung dan memilah sampah dilakukan murni sebagai gerakan keseharian warga, bukan semata-mata untuk mengejar perlombaan.

“Aduh, sangat bahagia sekali, bangga sekali. Selama ini saya tidak tahu bakal dilombakan jadi juara,” ujar Nina usai menerima penghargaan pada malam anugerah Bogor Bersih 2026.

Dalam malam penganugerahan tersebut, BSU Kekal hadir bersama rombongan yang berjumlah sekitar sepuluh orang sebagai bentuk dukungan kolektif lingkungan. Rombongan tersebut terdiri dari unsur pihak kelurahan, pengurus RT dan RW, hingga jajaran pengurus bank sampah.

Perjalanan BSU Kekal dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah terpadu mulai berjalan lebih aktif sejak 2023 hingga 2024.

Dari yang semula belum memiliki tempat penampungan tetap, operasional bank sampah ini kini telah difasilitasi pihak kelurahan di wilayah RW 04 dengan melibatkan warga sekitar sebagai nasabah aktif.