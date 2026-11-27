RADAR BOGOR – Maraknya layanan kecantikan dengan berbagai penawaran harga menarik membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum memilih klinik perawatan estetik.

Pasalnya, tindakan seperti suntik filler dan botox memiliki risiko medis apabila dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten atau tanpa pengawasan dokter.

Dokter Nissa Nurmuflihah dari Latika Beauty Care mengungkapkan, dirinya cukup sering menjumpai pasien yang mengalami masalah setelah menjalani prosedur kecantikan di tempat yang tidak bertanggung jawab.

Advertisement Salah satu kasus yang kerap ditemuinya berkaitan dengan tindakan filler hidung melalui layanan home service.

Pasien mengalami gangguan setelah perawatan, tetapi kesulitan mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan.

“Saya banyak sekali menemui pasien yang hidungnya bermasalah karena home service dan ketika komplain ke yang mengerjakan, mereka tidak bertanggung jawab,” ujarnya saat ditemui di Klinik Latika Cimanggu, Kota Bogor Kamis 26 November 2026.

Menurut dr. Nissa, masyarakat sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga ketika memilih tempat perawatan kecantikan.

Legalitas klinik dan kompetensi tenaga medis yang melakukan tindakan juga harus menjadi perhatian utama.

Cara Memastikan Keamanan Klinik Filler dan Botox

Sebelum menjalani prosedur estetik, masyarakat disarankan memastikan identitas klinik serta tenaga medis yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Jika seseorang mengaku sebagai dokter, calon pasien dapat memeriksa status profesinya melalui data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).