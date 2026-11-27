RADAR BOGOR – Kebiasaan langsung mengeringkan tubuh atau keramas setelah kehujanan sering dilakukan untuk mencegah flu.

Banyak orang masih meyakini bahwa tubuh yang basah akibat air hujan, terutama jika disertai paparan udara dingin, bisa membuat seseorang mudah jatuh sakit.

Namun, anggapan soal kehujanan sebabkan flu tersebut tidak sepenuhnya tepat jika dilihat dari sisi medis.

Advertisement Dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz) IPB University, dr Widya Khairunnisa, menjelaskan bahwa flu atau common cold merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus, bukan akibat langsung terkena air hujan maupun rambut yang basah.

Dengan demikian, seseorang yang kehujanan tidak serta-merta akan mengalami flu.

Kendati demikian, kondisi dingin yang menyertai hujan tetap bisa memunculkan respons tertentu pada tubuh dan memengaruhi kenyamanan saluran pernapasan.

Ketika tubuh terpapar suhu dingin, pembuluh darah di bagian kulit akan mengalami penyempitan atau vasokonstriksi.

Mekanisme ini merupakan respons alami tubuh untuk menjaga panas agar suhu tubuh tetap terpelihara.

Akibatnya, seseorang bisa merasakan menggigil hingga ketidaknyamanan saat berada dalam kondisi dingin.

Tidak hanya itu, suhu udara yang rendah juga berpotensi memengaruhi mukosa atau lapisan lendir pada hidung dan saluran pernapasan.