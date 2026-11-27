RT 03 RW 06 Semplak saat meraih juara 2 kategori permukiman tepi sungai pada Bogor Bersih 2026. (Foto: Hendi Novian/Radar Bogor)

RADAR BOGOR – Konsistensi menjaga kebersihan dan mengembangkan potensi lingkungan mengantarkan RT 03 RW 06, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor meraih prestasi dalam ajang Bogor Bersih 2026.

Kawasan yang dikenal dengan nama Kampung Wisata Sicapit tersebut berhasil mendapatkan Juara 2 kategori Permukiman Tepi Sungai.

Advertisement Penghargaan itu diumumkan dalam acara Anugerah Bogor Bersih 2026 yang berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Rabu 25 November 2026.

Capaian tahun ini menambah catatan prestasi Kampung Wisata Sicapit. Sebelumnya, kawasan tersebut pernah meraih Juara 1 dalam ajang Bogor Bersih 2023.

Meski belum kembali menempati posisi tertinggi, keberhasilan meraih juara pada tahun ini menunjukkan upaya warga dalam menjaga lingkungan tetap berjalan secara berkelanjutan.

Advertisement Ketua RW 06, Awanta, mengaku bersyukur atas penghargaan yang kembali diraih wilayahnya.

Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kekompakan pengurus RT, peran karang taruna, serta tingginya partisipasi masyarakat.

Awanta menegaskan, keterlibatan warga dalam Bogor Bersih bukan sekadar untuk mengikuti perlombaan atau mengejar penghargaan.

Lebih dari itu, mereka ingin memastikan kegiatan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan terus berlangsung. “Dari tahun 2023 masih berjalan terus, konsisten gitu,” ujarnya.