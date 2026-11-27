RADAR BOGOR – Pengguna layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor perlu bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan tarif pada 2027.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengusulkan tarif layanan bersubsidi atau Buy The Service (BTS) Biskita naik.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan usulan kenaikan sebesar Rp1.000 tersebut bertujuan mengurangi beban subsidi.

Advertisement Penyesuaian tarif juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasional angkutan massal tersebut.

"Pada tahun 2027, tarif layanan angkutan massal dengan skema pembelian layanan atau BTS memang diusulkan untuk dinaikkan dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per perjalanan. Tujuannya untuk mengurangi beban subsidi yang ditanggung Pemerintah Kota," ujar Dody.

Selain penyesuaian tarif, penyelenggaraan Biskita Trans Pakuan pada 2027 akan dibagi menjadi dua skema.

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Yakni layanan BTS yang mendapat subsidi APBD dan layanan mandiri tanpa subsidi langsung dari pemerintah daerah.

Untuk layanan BTS, Dishub menyiapkan 41 unit armada yang beroperasi di empat koridor utama. Rinciannya, Koridor 1 rute Terminal Bubulak-Cidangiang sebanyak 13 armada.

Kemudian, Koridor 3 rute Terminal Bubulak-Sukasari sebanyak 10 armada. Koridor 5 rute Ciparigi-Stasiun Bogor sebanyak sembilan armada dan Koridor 6 rute Parung Banteng-Stasiun Bogor sebanyak sembilan armada.

Guna mendukung operasional empat koridor tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan anggaran Rp45,89 miliar.